За допомоги БпЛА "Орлан-10" окупанти ведуть розвідку поблизу Ізюма, Первомайська та Великої Комишувахи.

Ворог посилив угрупування у місті Куп'янськ Харківської області.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 06:00 1 червня щодо російського вторгнення.

Зазначається, що з метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів російській війська посилили угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи.

Також повідомляється, що на Слов’янському напрямку супротивник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм.

Крім того, ворог вів розвідку позицій українських військ за допомоги БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайськ та Велика Комишуваха.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують підготовку до наступу на Слобожанському напрямку.

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