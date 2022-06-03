Вночі окупанти обстріляли Харків та село Циркуни.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро отримали поранені.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Харківської обласної військової адміністрації станом сьогодні, 3 червня, на 8:00.

Так, вночі окупанти вчергове обстрілювали Харків, внаслідок чого виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними - постраждалих немає.

Також вночі окупанти обстріляли село Циркуни на Харківщині, горіли будинки та господарчі споруди.

"Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, напередодні внаслідок потрапляння снаряда в Харкові загорілася бібліотека в загальноосвітній школі. Загинула жінка.

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