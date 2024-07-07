Півострів покинули великі бойові кораблі, але менші ще залишаються.

На поточний момент в окупованому Криму залишаються лише невеликі кораблі загарбників, які їм потрібні для виконання допоміжних та патрульних завдань. Весь бойовий флот давно втік, стверджує в інтерв'ю Суспільному спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Починаючи повномасштабне вторгнення в Україну, росіяни вочевидь не розраховували, що по їхніх об’єктах в Криму прилітатиме відповідь від ЗСУ, переконаний він.

"Вони, мабуть, просто прорахувалися банально і тепер, коли їм періодично виносять військову інфраструктуру, знищують пункти зберігання, склади, пункти базування, кораблі безпосередньо, штаби, виходить так, що в них вибору немає особливого, вони вимушені покидати Крим і перебазовуватися в Новоросійськ, який на це не був розрахований, якому банально не вистачає причалів", – пояснює Плетенчук.

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За словами спікера, зараз у Криму базуються залишки флоту – здебільшого судна забезпечення, необхідні для виконання повсякденних завдань. Зокрема це можуть бути військові буксири та невеликі катери, призначені для протидиверсійної роботи. Але навіть їх періодично знаходять і знищують українські дрони.

"Головне те, що в Криму немає жодного ракетоносія, їх вісім загалом в Чорному морі. Це три підводні човни проєкту "Варшавянка". Це три проєкту "Буян -М" і два фрегати — "Макаров" і "Ессен" (...) З іншого боку, ефективність цього типу озброєння, крилатих ракет типу "Калібр", зараз вже не те, що зведена нанівець. Але якщо проаналізувати останні атаки, то фактично 100% цих ракет вже збиваються", – розповідає Плетенчук.

Битва за Чорне море: останні новини

Як писав УНІАН, в лютому 2022 року росіяни хотіли провести морську десантну операцію в Одесі, але ці плани зірвалися. За словами командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, для висадки десанту потрібні були зокрема успіхи російської армії на суходолі. Але їх не було – захопити Миколаїв та підійти до Одесі по суходолу так і не вдалося.

Також ми розповідали, що у ніч на середу, 3 липня, порт Новоросійська (Краснодарський край) опинився під атакою морських дронів. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає це частиною української стратегії на ізоляцію Криму.

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