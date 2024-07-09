Загальна кількість загиблих зросла до 27 осіб.

Станом на ранок 9 липня зросла кількість людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Київ.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика.

Загалом загинуло 27 осіб, серед яких чотири дитини. Ще 117 людей постраждали та 7 - було врятовано.

"Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС", - додали у пресслужбі.

Ракетна атака на Київ 8 липня

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинились різні міста - Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Одна з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит", в цей момент там перебували на лікуванні маленькі діти. "Радіо Свобода" з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомило, що російська ракета була запрограмована на атаку по дитячій лікарні.

В Європейському Союзі вважають, що ракетний удар Росії по найбільшій дитячій лікарні в Україні "Охматдит" може розслідуватися як воєнний злочин.

Як зазначив Інститут вивчення війни, росіяни намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві й навіть запустили масштабну інформаційну операцію для цього. Але аналітики переконані, що ворогу не вдасться уникнути відповідальності за воєнний злочин.

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