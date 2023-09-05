Вибух був настільки потужним, що мешканці селища Веселе відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

За 50 кілометрів від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Окупанти "глибокого тилу" перейшли від літньої бавовни на осінню", - повідомив Федоров.

Зокрема, вчора після 9-ї вечора безперервно гучно було у районі Веселого - за 50 кілометрів від Мелітополя.

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"Настільки потужно, що мешканці селища відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів", - наголосив мер Мелітополя.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України у Запорізькій області у напрямку Роботине - Новопрокопівка мали успіх і тепер закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними американський аналітиків Інституту вивчення війни, бійці Збройних сил України після прориву першої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області розширюють пролом, який там утворився. Однак аналітики ще не можуть підтвердити, що ЗСУ прорвали цей оборонний рівень, оскільки в цих районах наразі немає важкої техніки українців.

Наразі Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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