Безпілотники рашистів атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

Знищено 29 ударних БПЛА з 38, якими Росія масовано атакувала Україну цієї ночі.

"Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131"… В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що "шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

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До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зокрема, на півдні України знищено 8 "шахедів", інформувало Повітряне командування "Південь".

"Вночі 18 листопада 2023 року на південному напрямку підрозділами протиповітряної оборони знищено 8 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", з яких 6 на Миколаївщині та по одному на Одещині та Херсонщині", - зазначили в ОК.

Нічна атака дронів

Російські окупанти здійснили чергову масовану атаку дронів на Україну. О 19:48 18 листопада військові попередили, що група безпілотників рухається з південного сходу. ППО працювала у Хмельницькій, Одеській та Київській областях.

Вранці у Київській міській військовій адміністрації інформували, що ворожі дрони, щоб долетіти до столиці, подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км, здійснюючи складні маневри. Для атаки на Київ беспілотники заходили з північного напрямку. За інформацією КМВА, сили та засоби ППО збили усі повітряні цілі, а їх був майже десяток, ще на підступах до столиці.

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