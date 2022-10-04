Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри отримали поранення.

Вночі російські окупанти завдали два удари, попередньо – ракетами С-300, по Харкову, внаслідок чого пошкоджені інфраструктурні об'єкти, загинула 46-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби ворог продовжив терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ районів. Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, дві медсестри 53-х та 43-х років поранені", - розповів Синєгубов.

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Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За добу в Харківській області піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети. Як підкреслив голова ОВА, мінна небезпека ще дуже висока.

"Вчора в Куп'янському районі на розтяжці підірвалися та отримали поранення двоє чоловіків 23-х та 35-ти років. Вкотре нагадую усім про необхідність бути дуже обережними і уважними", - закликав Синєгубов.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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