РФ втратила 2 БПЛА та один засіб ППО / фото Міноборони України

За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 550 осіб.

Також ворог втратив:

  • 1 тис. 921 (2 за добу) танк,
  • 4 тис. 238 (9 за добу) бойових броньованих машин,
  • 1 тис. 033 (1 за добу) артилерійські системи,
  • 266 реактивних систем залпового вогню,
  • 146 (1 за добу) засобів ППО,
  • 234 літаки,
  • 198 гелікоптерів,
  • 817 (2 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 196 (2 за добу) крилатих ракет,
  • 15 кораблів/катерів,
  • 3 тис. 150 (1 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 99 одиниць спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт пояснив, як ЗСУ звільнятимуть Херсон.

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