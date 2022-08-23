Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 550 осіб.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 550 осіб.

Також ворог втратив:

1 тис. 921 (2 за добу) танк,

4 тис. 238 (9 за добу) бойових броньованих машин,

1 тис. 033 (1 за добу) артилерійські системи,

266 реактивних систем залпового вогню,

146 (1 за добу) засобів ППО,

234 літаки,

198 гелікоптерів,

817 (2 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня,

196 (2 за добу) крилатих ракет,

15 кораблів/катерів,

3 тис. 150 (1 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт пояснив, як ЗСУ звільнятимуть Херсон.

Вас також можуть зацікавити новини: