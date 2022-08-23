За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 550 осіб.
Також ворог втратив:
- 1 тис. 921 (2 за добу) танк,
- 4 тис. 238 (9 за добу) бойових броньованих машин,
- 1 тис. 033 (1 за добу) артилерійські системи,
- 266 реактивних систем залпового вогню,
- 146 (1 за добу) засобів ППО,
- 234 літаки,
- 198 гелікоптерів,
- 817 (2 за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 196 (2 за добу) крилатих ракет,
- 15 кораблів/катерів,
- 3 тис. 150 (1 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 99 одиниць спецтехніки.
Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт пояснив, як ЗСУ звільнятимуть Херсон.