У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 14 кораблів супротивника, зазначили у ВМС ЗСУ.

У вівторок, 9 травня, у Чорному морі побільшало російських крилатих ракет "Калібр", також ворог змінив склад корабельного угруповання в Азовському морі.

Як повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил ЗС України, станом на 12:30, на бойовому чергуванні перебуває 14 ворожих кораблів. Серед них чотири - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить до 32 одиниць.

Також побільшало російських кораблів в Азовському морі - наразі їх два. У Середземному морі - без змін: на чергуванні перебуває до п’яти ворожих кораблі, з них один носій "Калібрів", загальним залпом - до чотирьох ракет.

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Ситуація в Чорному морі - зараз це варто знати

Нагадаємо, вранці 9 травня керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що у Чорному морі перебували 18 російських кораблів, серед них - п’ять носіїв "Калібрів". Гуменюк зазначила, що після ракетної атаки на Україну на борту загарбницьких кораблів є десь 28 "Калібрів".

Також слід зазначити, що тривалий час в Азовському морі на чергуванні перебував лише один російський корабель.

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