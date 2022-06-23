У четвер, 23 червня, російські окупанти вбили шістьох мирних жителів Донецької області.
Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.
"За 23 червня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: трьох - у Пришибі, двох - в Авдіївці та одного - у Часовому Ярі. Ще п'ять людей сьогодні дістали поранення", - зазначив він.
Нагадаємо, війська РФ наважилися на повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги спершу атакували військові об'єкти, а пізніше завдавали удари й по житлу мирних людей, зокрема, у Донецькій області. В результаті ворожих атак було багато жертв та постраждалих.
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