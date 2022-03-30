ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках.

Сьогодні після збиття у Харківському районі російського винищувача активність авіації над областю різко зменшилася.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що Збройні сили України поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках.

"Сьогодні зранку, близько 11 години, у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася", - зазначив Синєгубов.

Говорячи про ситуацію в Харківській області сьогодні, він зазначив, що ворог хаотично продовжує обстрілювати райони - "випускає снаряди із артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя".

За його словами, найкритичнішою точкою залишається Ізюм, де тривають бої. "Як тільки у нас буде можливість евакуювати людей чи доставити гуманітарну допомогу - ми обов'язково це зробимо", - сказав голова Харківської ОВА.

Як повідомляв УНІАН, захисники України у середу, 30 березня, збили відразу три ворожі літаки та один безпілотний літальний апарат.