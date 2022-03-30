За попередніми даними, в Україні знищили винищувачі-бомбардувальники супротивника.

Захисники України у середу, 30 березня, збили відразу три ворожі літаки та один безпілотний літальний апарат.

Повітряні судна збито на Слобожанському напрямку, повідомило у Facebook повітряне командування "Схід".

У командуванні додали, що, за попередніми відомостями, були збиті ворожі винищувачі-бомбардувальники.

"…Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо - винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА…", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що у небі над Харківською областю в районі міста Ізюм захисники України збили ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотник.

За даними Міністерства оборони України, станом на 30 березня в нашій країні знищено близько 17 тис. 300 окупантів, був ліквідований також 131 літак та 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

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