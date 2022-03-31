Окупанти продовжують утримувати позиції на окремих рубежах у Київській області, незважаючи на часткове відведення військ.

У найближчі дні під Києвом можуть відбутися запеклі битви між Збройними силами України та російськими окупантами.

Відповідною інформацією поділилося Міністерство оборони Великобританії у Twitter з посиланням на свою розвідку. Воно опублікувало звіт про ситуацію на фронті в Україні з прогнозом на найближче майбутнє.

За словами британської розвідки, ворог продовжує утримувати позиції на сході і заході від Києва, незважаючи на відведення окремих підрозділів. Через це в найближчі дні в передмісті столиці, можливо, пройдуть запеклі битви. Яка саме зі сторін піде на штурм, в розвідці не уточнюють.

У звіті також наголошується, що окупанти продовжують обстрілювати і наносити ракетні удари по Чернігову. Зменшення військової активності на цьому напрямку, про яке говорила російська сторона на переговорах у Стамбулі, не спостерігається.

Маріуполь теж згадали у звіті. Важкі бої як і раніше проходять в місті, але його центр продовжують контролювати українські воїни.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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