У найближчі дні під Києвом можуть відбутися запеклі битви між Збройними силами України та російськими окупантами.
Відповідною інформацією поділилося Міністерство оборони Великобританії у Twitter з посиланням на свою розвідку. Воно опублікувало звіт про ситуацію на фронті в Україні з прогнозом на найближче майбутнє.
За словами британської розвідки, ворог продовжує утримувати позиції на сході і заході від Києва, незважаючи на відведення окремих підрозділів. Через це в найближчі дні в передмісті столиці, можливо, пройдуть запеклі битви. Яка саме зі сторін піде на штурм, в розвідці не уточнюють.
У звіті також наголошується, що окупанти продовжують обстрілювати і наносити ракетні удари по Чернігову. Зменшення військової активності на цьому напрямку, про яке говорила російська сторона на переговорах у Стамбулі, не спостерігається.
Маріуполь теж згадали у звіті. Важкі бої як і раніше проходять в місті, але його центр продовжують контролювати українські воїни.
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