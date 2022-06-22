Українські військові вдало били по захопленому РФ півострову, зазначили в Офісі президента.

Українські військові били по одному з військових об'єктів російських окупантів у захопленому РФ Криму.

Збройні сили України вдало били по військовому об'єкту супротивника і ще будуть бити, розповів радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в інтерв'ю засновнику видання "Гордон" - українському журналісту Дмитру Гордону.

Співрозмовник додав, що потрібно розрізняти територію Росії та землі, які російська влада вважає російською територією, але вона українська - "типу Криму".

"...По Криму били, можу відразу сказати. І били вдало. По одному з військових об'єктів. І ще будемо бити. Чого вже там соромитися, коли справа до цього дійде? До звільнення Криму і так далі", - заявив він.

Нагадаємо, Росія у 2014 році захопила український Крим. Рано вранці 24 лютого 2022 року війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а пізніше атакував і житло мирних жителів.

За відомостями української сторони, лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

ЗСУ давали гідну відсіч ворогу. У Генштабі української армії повідомили, що станом на 22 червня на нашій території вже знищено близько 34 230 супротивників.

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