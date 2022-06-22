Найбільших втрат за минулу добу фашисти зазнали на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські захисники знищили ще 130 окупантів за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 22 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано

танків ‒ 1496

бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8)

артилерійських систем – 752

РСЗВ - 239

засобів ППО - 99 (+1)

літаків – 216

гелікоптерів – 182 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3)

крилатих ракет - 137

кораблів /катерів - 14 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6)

спеціальної техніки - 60 (+1)

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що згідно з даними британської розвідки росіяни хочуть перекинути на Донбас багато резервних підрозділів.

Також в СБУ перехопили розмову рашистів, де вони називають себе бомжами.

Вас також можуть зацікавити новини: