Українські захисники знищили ще 130 окупантів за минулу добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 22 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1496
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8)
- артилерійських систем – 752
- РСЗВ - 239
- засобів ППО - 99 (+1)
- літаків – 216
- гелікоптерів – 182 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3)
- крилатих ракет - 137
- кораблів /катерів - 14 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6)
- спеціальної техніки - 60 (+1)
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що згідно з даними британської розвідки росіяни хочуть перекинути на Донбас багато резервних підрозділів.
Також в СБУ перехопили розмову рашистів, де вони називають себе бомжами.