На росію поїде новий "вантаж 200" / фото УНІАН

Українські захисники знищили ще 130 окупантів за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 22 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1496
  • бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8)
  • артилерійських систем – 752
  • РСЗВ - 239
  • засобів ППО - 99 (+1)
  • літаків – 216
  • гелікоптерів – 182 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3)
  • крилатих ракет - 137
  • кораблів /катерів - 14 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6)
  • спеціальної техніки - 60 (+1)

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Втрати Росії в Україні станом на 22 червня / інфографіка УНІАН

Нагадаємо, що згідно з даними британської розвідки росіяни хочуть перекинути на Донбас багато резервних підрозділів.

Також в СБУ перехопили розмову рашистів, де вони називають себе бомжами.

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