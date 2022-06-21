Ворог захопив Підлісне та Мирну Долина на Луганщині та закріплюється на зайнятих рубежах.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.
Так, на Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів, мінування місцевості, а також обстріли з мінометів та артилерії населених пунктів Чернігівщини.
Водночас, на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.
Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, де мають частковий успіх, однак бойові дії тривають.
Також противник має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.
Уточнюється, що штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.
"На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля - Комишуваха. Успіху не мав, відійшов", - додається у зведенні.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і почалася повномасштабна війна. Супротивнику вдалося захопити частину півдня і сходу України.
21 червня повідомлялося, що вороги повністю захопили Тошківку в Луганській області.
Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. Зокрема, 21 числа стало відомо, що на Зміїному острові по ворожих позиціях було завдано удару, і окупанти зазнали великих втрат.