Супротивники ведуть наступ у напрямку Білої Гори, зазначили у Генштабі української армії.

Ворог захопив Підлісне та Мирну Долина на Луганщині та закріплюється на зайнятих рубежах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

Так, на Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів, мінування місцевості, а також обстріли з мінометів та артилерії населених пунктів Чернігівщини.

Водночас, на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, де мають частковий успіх, однак бойові дії тривають.

Також противник має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Уточнюється, що штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

"На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля - Комишуваха. Успіху не мав, відійшов", - додається у зведенні.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і почалася повномасштабна війна. Супротивнику вдалося захопити частину півдня і сходу України.

21 червня повідомлялося, що вороги повністю захопили Тошківку в Луганській області.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. Зокрема, 21 числа стало відомо, що на Зміїному острові по ворожих позиціях було завдано удару, і окупанти зазнали великих втрат.

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