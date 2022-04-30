У Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапив поліцейський автобус, який доставляв медпрепарати у лікарню, поділилися в Луганській обласній військовій адміністрації.

За добу ворог наніс 16 масованих артилерійських атак по Луганщині, а також було обстріляно автомобіль волонтерів.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань 29 квітня, росіяни штурмують Рубіжне та Попасну. Це ті об’єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежники самостійно виїжджали на місця подій. 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу. Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодження без розповсюдження вогню... Ще два будинки палали у Новодружеську - наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли", - повідомив він.

Він також зауважив, що пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 - в Оріховому.

Гайдай також нагадав, що вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєвєродонецька - там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

Чиновник зазначив, що російські військові обстріляли автомобіль з волонтерами під Попасною.

"Під Попасною росіянами обстріляний автомобіль із волонтерами. Це сталося 29 квітня приблизно опівдні... У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв...", - написав він.

Крім того, під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано-вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні міста, зокрема, на Луганщині, серед мирних жителів були жертви.

Пізніше на Донбасі супротивник пішов у наступ. У Генштабі української армії поділилися, що станом на 30 квітня ворог намагався завершити захоплення Рубіжного, але не мав успіху.

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