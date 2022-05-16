У Луганській області окупанти кинули всі зусилля на те, щоб взяти в оточення воїнів Збройних сил України, які знаходяться в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Гірській громаді.
Є кілька напрямків, куди проривається ворог - це Сєвєродонецьк, другий - Білогорівка і третій - "перерізати трасу з Попасної", поділився очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відеозверненні в Telegram.
"Вони зараз всі зусилля кинули саме на те, щоб взяти в оточення всі війська (йдеться про ЗСУ - УНІАН), які знаходяться Рубіжне-Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Гірська громада, або хоча б Сєвєродонецьк захопити, тому буде збільшуватись кількість обстрілів", - сказав чиновник.
За його словами, російські окупанти накопичують ще більше техніки та особового складу.
Гайдай зазначив, що є проблема - "зрадників немало", і вони "вогонь по наших населених пунктах точно коригують".
Нагадаємо, 24 лютого рано вранці Росія вдерлася в Україну.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Луганській області, були жертви та постраждалі.
Пізніше супротивник пішов у наступ на частині сходу української держави.
16 травня радник очільника Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко спрогнозував, що найближчими днями Сєвєродонецьк буде головною "гарячою точкою" фронту.