Ворожі авто мають спеціальну позначку - коло з перекресленою літерою "А".

Через Маріуполь до Запорізької області рухаються ворожі каравани бетонних "зубів дракона".

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Каравани "зубів дракона" через Маріуполь рухаються в с. Розівка Запорізької області. Машини мають спеціальну позначку для швидкого пропуску - коло з перекресленою літерою "А", - повідомив він.

Радник мера зауважив, що посилене постачання відбувається увесь останній тиждень.

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Своєю чергою, мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі зауважив, що "окупанти знову везуть бетонні "зуби дракона" через Маріуполь до лінії фронту на Запорізькому напрямку".

"Вірити в те, що бетонні пірамідки врятують під час контрнаступу ЗСУ так само безглуздо, як і мріяти, що північне Приазов’я стане частиною РФ", - написав він. Міський голова підкреслив, що південь чекає на деокупацію.

Ситуація на окупованих територіях України - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди уздовж траси на Маріуполь. Як зазначив Петро Андрющенко, ці споруди почали з'являтися на межі Донецької та Запорізької областей.

6 квітня Андрющенко повідомив, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі збільшили кількість перевізних "зубів дракона" та запустили їх виробництво на бетонних заводах. Також, за його словами, до "зубів дракона" додалися бетонні укріплення для бліндажів.

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