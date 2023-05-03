Через Маріуполь до Запорізької області рухаються ворожі каравани бетонних "зубів дракона".
Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Каравани "зубів дракона" через Маріуполь рухаються в с. Розівка Запорізької області. Машини мають спеціальну позначку для швидкого пропуску - коло з перекресленою літерою "А", - повідомив він.
Радник мера зауважив, що посилене постачання відбувається увесь останній тиждень.
Своєю чергою, мер Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі зауважив, що "окупанти знову везуть бетонні "зуби дракона" через Маріуполь до лінії фронту на Запорізькому напрямку".
"Вірити в те, що бетонні пірамідки врятують під час контрнаступу ЗСУ так само безглуздо, як і мріяти, що північне Приазов’я стане частиною РФ", - написав він. Міський голова підкреслив, що південь чекає на деокупацію.
Ситуація на окупованих територіях України - що варто знати
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди уздовж траси на Маріуполь. Як зазначив Петро Андрющенко, ці споруди почали з'являтися на межі Донецької та Запорізької областей.
6 квітня Андрющенко повідомив, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі збільшили кількість перевізних "зубів дракона" та запустили їх виробництво на бетонних заводах. Також, за його словами, до "зубів дракона" додалися бетонні укріплення для бліндажів.