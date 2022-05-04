У Росії маріупольцям пропонують лише низькооплачувану працю, зазначив радник мера Маріуполя.

Окупанти відправили 300 жителів Маріуполя Донецької області у російське місто Владивосток, а потім розселили у віддаленому мікрорайоні міста Находка (Приморський край РФ).

Українців вивезли в "дупу світу", поселили у будівлі, які нагадують щось середнє між гуртожитком та готелем, не забезпечують речами та не видають грошей, тому у них немає можливості вийти на зв’язок, поділився в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у людей немає документів, їх оформлюють. Радник міського голови додав, що наших земляків годують тричі на день, але "про якість мова не йде".

"…Щодо роботи - виключно з запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально росіяни кажуть про можливість потім у будь-який час відмовитись від статусу "укриття від війни", але довіри цьому немає", - зазначив Андрющенко.

Радник очільника міста підкреслив, що українців з теплого місця привезли туди, де влітку температура ледь перевищує +20 градусів.

"…Фактично, наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21, задля чого?" - запитав він.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон, Львів, Миколаїв, Одесу та Маріуполь.

Супротивникові вдалося заблокувати Маріуполь, ворог бомбив місто, в тому числі завод "Азовсталь", в укритті якого рятувалися сотні осіб. Окупанти не дозволяли вивезти людей на підконтрольну Києву територію. Деяких жителів відправили на російську територію.

Пізніше з "Азовсталі" до Запоріжжя вдалося евакуювати понад 150 цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: