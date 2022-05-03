У Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.
Про це повідомила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.
"З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершена. Думаю про всіх тих, хто залишився в оточенні в місті. Ми будемо робити все можливе, щоб їм допомогти", - сказала Лубрані.
Координатор ООН розповіла, що їхала в автобусах разом з маріупольцями, яких вдалося вивезти з Маріуполя 1 травня. Люди розповіли їй деталі перебування в бункерах "Азовсталі", які Лубрані порівняла з "пеклом".
Крім родичів, евакуйованих зустрічала віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, волонтери та журналісти.
Евакуйовані маріупольці розповіли журналістам, що 2 травня вони чекали перевірки окупантів у Мангуші поблизу Маріуполя. Сьогодні близько 8 ранку автобусна колона виїхала в напрямку Запоріжжя.
По приїзду евакуйованим надали воду та їжу.
Евакуація з "Азовсталі"
1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.
За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.
Того ж дня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи.
А сьогодні, 3 травня, стало відомо, що в результаті нічного авіаудару по заводу "Азовсталь" загинули дві цивільні жінки.