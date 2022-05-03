Евакуаційна колона почала прибувати до Запоріжжя близько 16:42.

У Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

"З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершена. Думаю про всіх тих, хто залишився в оточенні в місті. Ми будемо робити все можливе, щоб їм допомогти", - сказала Лубрані.

Координатор ООН розповіла, що їхала в автобусах разом з маріупольцями, яких вдалося вивезти з Маріуполя 1 травня. Люди розповіли їй деталі перебування в бункерах "Азовсталі", які Лубрані порівняла з "пеклом".

Крім родичів, евакуйованих зустрічала віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, волонтери та журналісти.

Евакуйовані маріупольці розповіли журналістам, що 2 травня вони чекали перевірки окупантів у Мангуші поблизу Маріуполя. Сьогодні близько 8 ранку автобусна колона виїхала в напрямку Запоріжжя.

По приїзду евакуйованим надали воду та їжу.

Евакуація з "Азовсталі"

1 травня почалася евакуація цивільних з маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали до Запоріжжя.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

Того ж дня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи.

А сьогодні, 3 травня, стало відомо, що в результаті нічного авіаудару по заводу "Азовсталь" загинули дві цивільні жінки.

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