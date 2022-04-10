Під час зачисток супротивники вбивають мирних людей прямо на вулицях, зазначив радник очільника Маріуполя.

У Маріуполі російські окупанти влаштували "зачистку" серед цивільних.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі триває зачистка. По-перше - це пошук "нацистів". Нацист в розумінні росіян - це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту", - розповів він.

За словами Андрющенка, для цього окупанти встановили декілька блок-постів (переважно у Кальміуського та Центральному районах).

"В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", - зазначив радник мера.

Водночас під зачисткою також слід розуміти й прибирання загиблих та вбитих з вулиць.

"Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", - додав він.

Андрющенко уточнив, що, по-третє, зачистка - це частина примусової мобілізації чоловіків через залякування до армії сателіта Росії "ДНР".

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував Маріуполь. У місті багато руйнувань та жертв. Точну кількість загиблих поки не вдається встановити.

10 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що ворог проводить штурмові дії в Маріуполі, завдає авіаудари й намагається захопити центральну частину міста.

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