За словами Івана Федорова, окупанти на блокпостах вимагають від 300 до 3 тис. грн за проїзд цивільної автівки.

На сьогодні є можливість виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Щойно в мене було спілкування з людиною, яка сьогодні вночі доїхала до Запоріжжя з Мелітополя. Діставалась вона трохи більше, ніж добу. І сьогодні є така змога. Але коли йдуть дощі, то об'їзд зруйнованого мосту по ґрунтовій дорозі буде заблокований. Проте в цілому доїхати можна", - зазначив він.

Федоров наголосив, що окупанти на блокпостах вимагають від 300 до 3 тисяч гривень за проїзд цивільного автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, окупанти масово вивозять з Мелітополя врожай черешні та насіння соняшника. Вони поставили своє "керівництво" на два основних підприємства - "Мелітопольська черешня" та державне дослідне підприємство, які вирощують черешню. Забирають 100% врожаю. Також відбирають черешню по 10 грн/кг у невеликих фермерів.

Агропродукцію з Мелітополя окупанти вивозять в Крим не лише автомобілями, а й вагонами.

Раніше Федоров розповів, що РФ хоче прислати в Запорізьку область вчителів з Новосибірська.

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