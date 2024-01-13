Спорядження фрегата "Адмірал Макаров" може становити вісім "Калібрів".

У Чорному морі російський агресор значно збільшив корабельне угрупування. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Попри шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і 1 надводний ракетоносій.

Фрегат "Адмірал Макаров", спорядження якого може становити до 8 "Калібрів", виведений на бойове чергування.

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"Уважно стежте за сигналами повітряних тривог. Не піддавайтесь паніці, а будьте напоготові", - наголошують у Силах оборони.

"Адмірал Макаров": що відомо про корабель

Нагадаємо, "Адмірал Макаров" — третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Його закладено у лютому 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущено на воду у вересні 2015 року.

Заявлена довжина — 124 метри, ширина — 15 м. Екіпаж фрегата — 180 осіб. На озброєнні можуть бутиː гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

За деякими даними, кораблем керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Сил оборони півдня України, у першої частини суботи, 13 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні було два російські кораблі, ще один – в Азовському морі. Ракетоносії перебували у пунктах базування.

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