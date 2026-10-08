Під Києвом дрон упав на територію школи, - ОВА

На території школи сталася пожежа.

Під Києвом російський дрон прилетів по території школи біля ЖК "Петрівський квартал". Відповідні кадри публікують в соціальних мережах.

Як видно на відео, БПЛА впав у двір школи, на території сталася пожежа.

Як повідомив у Телеграм голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожої атаки пошкоджено школу-садочок та дитячий майданчик біля неї в одному з житлових комплексів у Святопетрівському Бучанського району. Також пошкоджено скління багатоповерхових будинків.

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Про постраждалих в даному інциденті не повідомляється. Але в іншому населеному пункті району внаслідок атаки травмувано жінку. У неї відкритий перелом правої гомілкової кістки та забої.

Сьогоднішня атака росіян по столиці – що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники не припиняють атакувати Київ. Сьогодні, 8 жовтня, вже відомо про трьох загиблих і поранених. У Голосіївському районі уламки дрона впали на відкритій території. У зв'язку з цим було викликано медиків. Постраждали 11 мешканців міста. 9 поранених медики госпіталізували.

У Соломʼянському районі сталося влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.

Водночас, за даними поліції Києва, у середу, 7 жовтня, ввечері внаслідок атаки росіян в Оболонському та Деснянському районах столиці загинуло четверо людей, постраждало - 12.

Того ж дня ворожий БпЛА влучив в житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху у Деснянському районі. Полумʼя розповсюдилось на верхні поверхи та сталася часткова руйнація конструкцій на 10-му поверсі. В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей. Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дитини.

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