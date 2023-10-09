Окупанти зосередилися на атаках міст Авдіївка та Мар'їнка. Водночас українські воїни мають частковий успіх на захід від Вербового на Запоріжжі.
Про це в ефірі одного з проєктів "Радіо Свобода" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
"Наші воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку", – зазначив він.
За словами військового, Сили оборони завдають втрат противнику, закріплюються на позиціях, проводять розмінування й дорозвідку для подальших дій. Активність бойових дій на Таврійському напрямку останнім часом дещо знизилася. За минулу добу там відбулося 18 бойових зіткнень. В ЗСУ пов'язують це з погодою та частковим перегрупуванням ворога.
Негода ускладнила логістику окупантів. Також противник менше використовує свою авіацію. Вчора на цій ділянці фронту російські загарбники втратили 147 одиниць живої сили й шість одиниць військової техніки: два танки, три бронеавто й одну артилерійську систему.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв УНІАН, ЗСУ продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше села Вербове Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.
За даними Генштабу, також захисники нашої держави на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують ворожі склади й успішно уражають тили загарбників.
На Мар’їнському й Авдіївському напрямках супротивники здійснили близько 15 атак біля Мар’їнки, Новомихайлівки й Авдіївки Донецької області й зазнали невдач.