На одному з напрямків знизилась інтенсивність атак через перегрупування сил та зміну погодних умов.

Окупанти зосередилися на атаках міст Авдіївка та Мар'їнка. Водночас українські воїни мають частковий успіх на захід від Вербового на Запоріжжі.

Про це в ефірі одного з проєктів "Радіо Свобода" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Наші воїни продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку", – зазначив він.

Відео дня

За словами військового, Сили оборони завдають втрат противнику, закріплюються на позиціях, проводять розмінування й дорозвідку для подальших дій. Активність бойових дій на Таврійському напрямку останнім часом дещо знизилася. За минулу добу там відбулося 18 бойових зіткнень. В ЗСУ пов'язують це з погодою та частковим перегрупуванням ворога.

Негода ускладнила логістику окупантів. Також противник менше використовує свою авіацію. Вчора на цій ділянці фронту російські загарбники втратили 147 одиниць живої сили й шість одиниць військової техніки: два танки, три бронеавто й одну артилерійську систему.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше села Вербове Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

За даними Генштабу, також захисники нашої держави на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують ворожі склади й успішно уражають тили загарбників.

На Мар’їнському й Авдіївському напрямках супротивники здійснили близько 15 атак біля Мар’їнки, Новомихайлівки й Авдіївки Донецької області й зазнали невдач.

Вас також можуть зацікавити новини: