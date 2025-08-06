'Головне - результат': новий командувач ДШВ розповів, як Сирський керує фронтом

Офіцер наголосив, що не має з головкомом жодних особистих зв'язків, а їхні відносини - результат успіхів на полі бою.

Командувач Десантно-штурмових військ Герой України Олег Апостол зізнався, що має гарні відносини з головкомом Олександром Сирським. Щодня вони контактують мінімум двічі.

Як розповів Апостол в інтерв'ю "Телеграфу", у ньогого з Сирськким "дійсно є розуміння". При цьому він наголосив, що не є його родичем і ніколи не служив з ним в одній частині.

"Коли генерал Сирський був командувачем ОСУВ "Хортиця", я був в його резерві. Тоді ми силами десантно-штурмової бригади виконали всі покладені на нас задачі. А задач було багато, і доволі непростих. Неважливо, були ми в обороні чи в наступі — визначені нам задачі виконувались. Ми показували результат. Тому наші стосунки — це першочергово результат досягнень на полі бою. Головком знає мій стиль роботи, він мені довіряє, і я стараюсь його не підвести й виконати всі покладені ним завдання", - сказав він.

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Апостол також прокоментував чутки, що Сирський любить безпосередньо керувати операціями. Він зауважив, що усе залежить від значення операцій. Сирському важливо бути впевненим, що, маючи потрібні ресурси, Сили оборони виконують ту чи іншу задачу.

"Головне — результат. Тут у мене є автономія. Для мене важливо, що мене — і як командира бригади, і зараз як командувача ДШВ — чують. Наприклад, я захожу в певний сектор на позиції бригади, яка посипалась. І розумію, що одного чи двох батальйонів, які ми планували розмістити, буде недостатньо. Я можу напряму сказати головкому, що ситуація складніша, ніж ми собі уявляли. Треба додати ще підрозділи. І він їх додає", - зазначив Апостол.

Інші заяви Апостола

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Апостол заявив, що на Сумщині та Курщині наразі ситуація частково стабілізована. Зокрема населений пункт Андріївка ЗСУ вже звільнили, ще один буде деокуповано найближчим часом.

Він додав, що наразі готує одразу два сюрпризи армії РФ, для одного з них він вже все має, а для іншого потрібні ресурси та час, але це планується реалізувати зовсім скоро.

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