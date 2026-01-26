РФ проривається на нових ділянках кордону: військовий розповів, про які напрямки йдеться

Для цього росіяни залучають великі сили піхоти, яку підтримують артилерія, дрони, авіація.

Ворог намагається прорватися в декількох місцях через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку, який трошки ширший, ніж безпосередньо Вовчанський. Про це сказав в ефірі телемарафону начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "ГАРТ" Олександр Даниленко.

За його словами, ворог весь минулий тиждень продовжував штурмові дії, з декількох напрямків намагався прорвати позиції бригади на державному кордоні.

"Залучено для цього великі сили піхоти, яку підтримує артилерія, дрони, авіація", - наголосив Даниленко, говорячи про атаки ворога.

Відео дня

Він зазначив, що російські окупанти прориваються через український кордон на нових ділянках.

"Якщо брати північ Харківщини, то ще місяць тому Вовчанськ, декілька населених пунктів біля Вовчанська це були активні зони. На інших ділянках були спроби заходу ДРГ, обстріли, але масових проривів не було. А зараз ворог намагається розширити цей периметр зони активних бойових дій. І заходить, намагається прощупувати наші слабкі місця. Для цього задіює великі сили", - розповів Даниленко.

За його словами, поки вдається успішно відбивати атаки ворога.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська продовжують шукати слабкі місця в обороні України на Харківському напрямку. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська, а також триває інтенсивний тиск на українські позиції на Лиманському напрямку.

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що у напрямку Куп’янська росіяни намагаються прорвати український кордон, проте успіху не мають. Армія РФ майже не використовує важку техніку на цій ділянці фронту. За його словами, атаки ведуться невеликими групами по 15-20 осіб. Це свідчить про обмежені можливості прориву української оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: