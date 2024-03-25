Залишилося і мало часу для голів обладміністрацій, щоб звітувати за будівництво фортифікаційних споруд, зазначив голова Мукачівської РДА.

Росія скористаються затримкою з допомогою Україні та піде в новий наступ. Про це в ефірі Novyny.live сказав голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Агресор стежить за нашим інформаційним полем, тому не буду наражати всіх нас на проблеми. Але вони накопичують сили, кошти, і найближчим часом уже почнуть діяти. Залишилося й обмаль часу для голів обладміністрацій, щоб відзвітувати за зведення фортифікаційних споруд", - зазначив керівник РВА.

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За його словами, завдання обласних військових адміністрацій – "будувати, але не планувати ці захисні споруди", але при кожній адміністрації має бути військовий інженер, який говорить, можливо, десь трохи змінити мапу.

"Вони накопичують зараз сили, засоби. Я не виключаю, що оцей теракт, який відбувся в Крокусі, це якраз так само буде однією з мотивацій для посилення мобілізації на Росії. І далі набирають війська для того, щоб рухатись вперед. Тим паче, що весь світ знає, що є певна політична криза в Сполучених Штатах. І з-за того ми недоотримуємо певну зброю чи ППО, чи наступального, чи оборонного характеру", - констатував Гайдай.

Контрнаступ Росії: що відомо

Президент України Володимир Зеленський назвав можливий час контрнаступу РФ. За словами глави держави, Україні буде складно у березні та квітні.

Як сказав Зеленський, Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня - "якщо зможуть".

Також УНІАН повідомляв, що речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, чи варто очікувати нового наступу РФ на Харків. Він зазначив, що українські Сили оборони не фіксують підготовки окупантів для наступу на Харків, але на цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на такий випадок.

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