Росіяни влаштували димову завісу, але боєприпаси несподівано почали детонувати.

На залізничній станції "Каланчак" Херсонської області окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, окупанти успішно "демілітазирували" власний потяг 31 липня. Того дня на "Каланчак" прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.

"О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, вибух, ймовірно, став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

В ГУР також підтвердили, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по залізничному ешелону окупантів, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

Вас також можуть зацікавити новини: