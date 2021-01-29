Голова української делегації в Тристоронній контактній групі заявив, що передача заручників і полонених має відбуватися на рівні держави, а не приватних осіб.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що Україна не погоджуватиметься на формат передачі заручників через приватну особу народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука.

Читайте такожУкраїна у 2021 році намагатиметься переглянути Мінські угоди - експертПро це Кравчук сказав в інтерв'ю "Апостроф TV". Голова української делегації розповів, чому не відбулася передача Росією Медведчуку певної кількості заручників з окупованих територій Донбасу рейсом "Ростов-на-Дону-Мінськ-Київ".

За його словами, зі сторони Росії відбувалася спроба "зробити шоу" і декому в Україні "підняти рейтинг" на темі передачі українських заручників з окупованих районів Донбасу. "Ніякого обміну не було, і в такому режимі, запропонованому, не буде. Є усталений випробуваний роками режим обміну. І це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб", - сказав Кравчук.

Він сказав, що є моральні принципи, якими не можна маніпулювати. "Але ті принципи, ті норми, які торкаються живих людей, маніпулювати – це означає падати в моральну яму. Я це називаю моральною ямою, коли люди вже йдуть на все, аби цинічно, незважачи на життя тих людей, які муки вони перенесли, вони готові діяти... (на догоду) своїм інтересам, а не інтересам людей і порядку, який встановлений при обміні", - додав він.

Також Кравчук сказав: "Я ніколи не думав, що в Україні є стільки внутрішніх ворогів, які заради своїх амбітних інтересів, або заради влади, або заради грошей... готові на все. І це той факт, коли можна сказати: ті люди, які вдалися до таких кроків і які хотіли використати складну ситуацію в своїх інтересах, вони є саме такими людьми".

Обмін полоненими на Донбасі: деталі

16 січня низка російських ЗМІ поширила новину, що окупанти на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва Медведчука.

Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас у МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

22 січня Кравчук заявив, що приватна PR-акція Медведчука з перевезення полонених з окупованого Донбасу вже нездійсненна.

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Автор: Віталій Саєнко