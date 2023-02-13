При цьому росіяни відмовляються надати українській стороні та її партнерам доступ до полонених і не мають жодних доказів власних тверджень.

Росія поширює неправдиву інформацію про нібито небажання полонених українських військовослужбовців повертатись додому.

Про це у Telegram написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "Росія навмисно намагається затягнути обмін полоненими, заявляючи, що наші військові нібито не хочуть повертатися додому", - заявив омбудсмен. За словами Лубінця, представники РФ поширюють неправдиву інформацію не лише серед своїх громадян, а й намагаються переконати міжнародну спільноту.

При цьому вони відмовляються надати українській стороні та її партнерам доступ до полонених і не мають жодних доказів власних тверджень.

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"Російська сторона вірить в те, що таким чином вони можуть пояснити, чому вони не віддають наших героїв та героїнь. Це взагалі нонсенс. Ми почали за цим спостерігати достатньо давно, але це не було настільки масштабно, як зараз. Російська сторона спочатку просто затягувала, а потім почала казати, що "у нас ці відмовилися від обміну, ці не хочуть повертатися в Україну", бо їх, мовляв, знову відразу кидають на фронт. Але це неправда", — зазначив Лубінець.

Він додав, що росіяни звинувачують українців у тому, що роблять самі, але, на відміну від них, українська сторона має прямі докази. Зокрема, в полон до воїнів ЗСУ деякі військовослужбовці армії РФ потрапляли вже по два рази, і це офіційно зафіксовано.

Обмін полоненими з РФ

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Лубінець повідомив, що українська делегація передала РФ список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які перебувають у полоні. Це зроблено з метою їхньої верифікації, встановлення місць перебування і стану здоров’я.

Як зазначив омбудсмен, результати перевірок цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших перемовин з цього питання.

Останній обмін полоненими відбувся 4 лютого, тоді з російського полону повернулися 116 українців.

4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що загалом з початку повномасштабної війни з ворожого полону вдалося звільнити понад 1 тис. 760 українців.

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