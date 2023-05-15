Ракетний авіаудар стався сьогодні вранці.

Росіяни сьогодні зранку атакували Авдіївку Донецької області ракетами, загинули четверо людей. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, окупанти поцілили ракетами в лікарню.

Кириленко також показав фото наслідків обстрілу та вкотре закликав жителів евакуюватися.

Раніше Кириленко повідомив, що за вчорашню добу внаслідок обстрілів росіян три людини поранено у Кураховому, також у місті пошкоджені 7 багатоповерхівок. Крім того, у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і школу. На Лисичанському напрямку поранено 1 людину та зруйновано 1 будинок у Сіверську.

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Обстріли Донецької області

Внаслідок російських обстрілів за вчорашню добу на Донеччині загинули щонайменше 6 людей, 16 поранені, зруйновані будинки та інфраструктура, пошкоджено підприємства.

А 11 травня внаслідок обстрілу Торецька було поранено 9 людей, серед постраждалих ціла родина - батьки та син.

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