У середу, 8 лютого, Росія вдарила ракетами по Чернігівщині. Вже стало відомо, що постраждали дві особи.
Російські окупанти авіаракетами влучили в промислову будівлю в районі н.п.Семенівка, про це повідомляє Оперативне командування "Північ". "Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє, попередньо, залишаються під завалами", - йдеться у повідомленні.
На місці "прильоту" працюють рятувальники.
Обстріл Чернігівської області сьогодні - що треба знати
Як повідомляв сьогодні УНІАН з посиланням на ОК "Північ", російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.
Зазначалося, що близько 15:45 спостерігали два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Тоді повідомлялося про одного пораненого цивільного.
Варто зазначити, що вороги вже не раз обстрілювали прикордонні населені пункти Чернігівської області, зокрема, з мінометів.