Унаслідок ворожого авіаудару постраждали кілька цивільних.

У середу, 8 лютого, Росія вдарила ракетами по Чернігівщині. Вже стало відомо, що постраждали дві особи.

Російські окупанти авіаракетами влучили в промислову будівлю в районі н.п.Семенівка, про це повідомляє Оперативне командування "Північ". "Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє, попередньо, залишаються під завалами", - йдеться у повідомленні.

На місці "прильоту" працюють рятувальники.

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Обстріл Чернігівської області сьогодні - що треба знати

Як повідомляв сьогодні УНІАН з посиланням на ОК "Північ", російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

Зазначалося, що близько 15:45 спостерігали два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Тоді повідомлялося про одного пораненого цивільного.

Варто зазначити, що вороги вже не раз обстрілювали прикордонні населені пункти Чернігівської області, зокрема, з мінометів.

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