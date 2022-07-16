Супротивники запустили по Дніпру сучасні керовані ракети, зазначив голова Дніпропетровської обласної ради.

У п’ятницю, 15 липня, російські окупанти запустили по Дніпру шість стратегічних крилатих ракет Х-101, кожна з яких коштує близько $13 млн.

На вчорашню атаку по обласному центру супротивник витратив приблизно $78 млн, поділився у Telegram очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Чиновник підкреслив, що Х-101 - це сучасний боєприпас.

"…така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО. Вона керована, точність удару - 10 метрів, дальність польоту - трохи понад 5 тис. км. Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 млн. Тобто на атаку Дніпра окупантами було витрачено $78 млн…", - зазначив Лукашук.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і Кремль навіть не оголосив війну нашій державі. Російська влада назвала дії своїх посіпак "спецоперацією" для нібито "демілітаризації" та "денацифікації" нашої країни.

Супротивники атакували військові та цивільні об'єкти, зокрема, у Дніпропетровській області.

Окупанти 15 липня здійснили ракетний обстріл Дніпра, ворожі ракети влучили у "Південмаш", частина міста залишилася без води. З'явилася інформація про трьох загиблих та 16 поранених.

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