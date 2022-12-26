У Харкові були вибухи, дізналися журналісти.

Російські війська сьогодні ввечері, 26 грудня, атакували Харківщину.

Ворог завдавав ударів, про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов близько 19:00.

"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - зазначив він.

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У Харківській області о 19:08 було оголошено повітряну тривогу. У Харкові лунали вибухи, повідомив Telegram-канал "Суспільне новини".

Пізніше - о 19:21 - в регіоні був відбій тривоги.

Ситуація в Харківській області під час війни з РФ - це треба знати сьогодні

Росіяни вже не раз обстрілювали регіон з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, 23 грудня стало відомо, що супротивники обстрілювали прикордонні населені пункти Ізюмського, Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів. У Вовчанській громаді є ворожі "прильоти" у господарчий блок Центральної районної лікарні, поранені п’ять осіб.

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