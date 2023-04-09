Інформація про обсяги руйнувань уточнюється.

Російські війська ввечері нанесли удар по Херсонській області керованими авіабомбами.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у своєму Telegram-каналі. За попередніми даними, жерт серед мирних жителів області немає. Він зауважив, що інформація про обсяги руйнувань уточнюється.

"Росіяни атакують Херсонщину з авіації. Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", - написав Прокудін.

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Повітряна тривога в Херсонській обалсті була оголошена близько 20:30, вона тривала більше години.

Керовані авіабомби: що відомо

Наприкінці березня у Повітрняних силах ЗСУ повідомили, що останнім часом російські окупанти збілишили активність тактичної авіації, а також почали застосовувати по прифронтових регіонах України керовані авіаційні бомби.

Запобігти скиданню цих бомб може безпосередній вплив на діяльність російської авіації, заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

6 квітня внаслідок атаки Херсонщини керованими авіабомбами семеро людей отримали поранення.

Нещодавно у Повітряних силах попередили, що окупанти виготовляють новий вид 1,5-тонних авіаційних бомб. Зазначається, що українські сили наразі не можуть їх збивати.

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