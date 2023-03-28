За його словами, Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони та сучасні багатоцільові літаки, щоб відтіснити російську авіацію від державного кордону.

Росія збільшила активність тактичної авіації та застосування керованих авіаційних бомб.

"Бачимо, що активність тактичної авіації останнім часом дещо збільшилась. Є застосування не лише ракет, які можуть летіти на доволі великі відстані, але й керованих авіаційних бомб, які противник починає застосовувати по прифронтових регіонах", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі телемарафону ​​​​​.

Ігнат також наголосив, що Україні наразі потрібні далекобійні засоби як протиповітряної оборони, так і сучасні багатоцільові літаки, які зможуть відтіснити російську авіацію подалі і від лінії бойового зіткнення, і від державного кордону України.

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За його словами, Росія має винищувачі Су-30, це модернізована версія Су-27, також більш новітній літак Су-35, винищувач-бомбардувальник Су-34 та ударну авіацію – це штурмовики та гелікоптери.

"Використовуються бомби ФАБ-500. Це керовані авіаційні бомби ще радянських часів, які дообладнують крилами, і летять вони до цілі по GPS-навігації. Таким чином, російський винищувач Су-35 може не заходити в зону ураження нашої ППО, і за 40-50, а то і більше кілометрів до державного кордону чи лінії бойового зіткнення скидати їх з великої висоти. І вони планують, летять, перетинаючи кордон та завдають ударів по позиціях", - заявив Ігнат.

Він також додав, що зазвичай ці бомби не є такими точними та дуже часто потрапляють в цивільні об’єкти.

Керовані бомби на війні

За інформацією Defense Express, окупанти застосували керовані плануючі бомби УПАБ-1500В у лютому на одному з об'єктів Чернігівської області. На одному з уламків було відповідне маркування.

Зазначається, що головна небезпека цього виду боєприпасів полягає у тому, що УПАБ-1500В - плануюча бомба, яка оснащена інерційною і супутниковою системою навігації, а її бойова частина становить 1010 кг.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко додав, що ці бомби дуже дорогі у виробництві і не є масовим продуктом. Він впевнений, що застосування УПАБ-1500 не буде частим і регулярним явищем.

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