Росія збільшила активність тактичної авіації та застосування керованих авіаційних бомб.
"Бачимо, що активність тактичної авіації останнім часом дещо збільшилась. Є застосування не лише ракет, які можуть летіти на доволі великі відстані, але й керованих авіаційних бомб, які противник починає застосовувати по прифронтових регіонах", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі телемарафону .
Ігнат також наголосив, що Україні наразі потрібні далекобійні засоби як протиповітряної оборони, так і сучасні багатоцільові літаки, які зможуть відтіснити російську авіацію подалі і від лінії бойового зіткнення, і від державного кордону України.
За його словами, Росія має винищувачі Су-30, це модернізована версія Су-27, також більш новітній літак Су-35, винищувач-бомбардувальник Су-34 та ударну авіацію – це штурмовики та гелікоптери.
"Використовуються бомби ФАБ-500. Це керовані авіаційні бомби ще радянських часів, які дообладнують крилами, і летять вони до цілі по GPS-навігації. Таким чином, російський винищувач Су-35 може не заходити в зону ураження нашої ППО, і за 40-50, а то і більше кілометрів до державного кордону чи лінії бойового зіткнення скидати їх з великої висоти. І вони планують, летять, перетинаючи кордон та завдають ударів по позиціях", - заявив Ігнат.
Він також додав, що зазвичай ці бомби не є такими точними та дуже часто потрапляють в цивільні об’єкти.
Керовані бомби на війні
За інформацією Defense Express, окупанти застосували керовані плануючі бомби УПАБ-1500В у лютому на одному з об'єктів Чернігівської області. На одному з уламків було відповідне маркування.
Зазначається, що головна небезпека цього виду боєприпасів полягає у тому, що УПАБ-1500В - плануюча бомба, яка оснащена інерційною і супутниковою системою навігації, а її бойова частина становить 1010 кг.
Військово-політичний експерт Олександр Коваленко додав, що ці бомби дуже дорогі у виробництві і не є масовим продуктом. Він впевнений, що застосування УПАБ-1500 не буде частим і регулярним явищем.