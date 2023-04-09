Ігнат пояснив, чому Україна наразі не може нічого вдіяти з "дощем" керованих бомб наявними засобами.

Найефективніший метод запобігання скидання керованих бомб на українські населені пункти - безпосередній вплив на діяльність російської авіації, пояснив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Для цього російські літаки потрібно відігнати подалі, і вплинути на це можуть ППО, які вже пообіцяв Україні Захід: Patriot, SAMP/T з дальністю 150 км: "А найкраще - це сучасні західні винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря, здатні на великій відстані протидіяти російській авіації", - уточнив речник ВПС.

Також Ігнат пояснив, чому Україна наразі не може нічого вдіяти з "дощем" керованих бомб над фронтом наявними засобами. За його словами, в України просто бракує зенітних ракет.

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"Ви знаєте, що запаси не безкінечні: щоб збивати бомбу, потрібна зенітна ракета. Тоді виникне загроза, що у нас не вистачить ракет, щоби протидіяти російській авіації вже всередині країни. Завдання наших Повітряних сил - не допустити в нашому небі саме російських літаків і вертольотів. Коли вони з'являються і вже кидають бомби вільного падіння, то повірте: Апокаліпсис буде в рази більший", - пояснив Ігнат.

Росія застосовує керовані плануючі бомби - що відомо

4 березня 2023 року було зафіксовано перше використання російськими загарбниками керованих плануючих бомб УПАБ-1500В вагою 1500 кг. "УПАБи" скинули на одному з об'єктів Чернігівської області.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив один важливий нюанс: ці бомби дуже дорогі у виробництві і не є масовим продуктом. Коваленко впевнений, що застосування УПАБ-1500 не буде частим і регулярним явищем.

Застосування "УПАБів" за прямим призначенням можливе лише в разі заходу або наближення Су-34 до небезпечної зони дії української ППО.

Водночас, за словами Ігната, щоденно окупанти застосовують до 20 плануючих авіабомб по всій лінії розмежування.

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