За попередніми відомостями, супротивник використав зенітно-ракетні системи С-300.

Внаслідок нічного обстрілу на Миколаївщині загинуло двоє підлітків.

Про це у неділю, 16 квітня (відзначається Великдень), повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "О 2:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо - зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків, 2005 року народження", - зазначив він.

Чиновник додав, що унаслідок ворожої атаки пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки й приватне підприємство.

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Обстріл Миколаївщини - сьогодні це варто знати

Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що у ніч на 16 квітня російські загарбники обстріляли територію в районі міста Снігурівка. Пролунало близько 10 вибухів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що українські воїни звільнили Снігурівку від окупантів у листопаді минулого року.

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