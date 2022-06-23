Противник використовував боєприпаси, які заборонені під час ведення війни, зазначили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Російські загарбники застосували фосфорні снаряди для обстрілу Сумщини.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!" - наголосив він.

Голова ОВА оприлюднив відео з одного із сіл Юнаківської громади, зазначивши, що населений пункт росіяни обстріляли з "Градів". При цьому наголосив, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

"Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Вороги спочатку скидали бомби на військові об'єкти, а пізніше атакували й житло мирних людей, зокрема, в Сумській області, було багато жертв і постраждалих.

15 червня на Сумщині два вертольоти з території РФ випустили п'ять ракет по околицях Глухова, загинула одна людина, а шість осіб були поранені.

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