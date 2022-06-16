Два гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова - одна людина загинула, шестеро поранено.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Він повідомив, що 15 червня після 20 години вечора, "два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова".
"Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури",- сказано в повідомленні.
Живицький також розповів, що вчора вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду - гатили з мінометів та артилерії.
Він зазначає, що після 14 години також поодинокі постріли були по Есманській та Білопільській громадам.
Як повідомляв УНІАН, у Новомосковському районі Дніпропетровської області росіяни ракетними ударами знищили будівельне підприємство.
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