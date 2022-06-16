Було потрапляння у житловий будинок.

Два гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова - одна людина загинула, шестеро поранено.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Він повідомив, що 15 червня після 20 години вечора, "два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова".

"Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури",- сказано в повідомленні.

Живицький також розповів, що вчора вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду - гатили з мінометів та артилерії.

Він зазначає, що після 14 години також поодинокі постріли були по Есманській та Білопільській громадам.

Як повідомляв УНІАН, у Новомосковському районі Дніпропетровської області росіяни ракетними ударами знищили будівельне підприємство.

Вас також можуть зацікавити новини: