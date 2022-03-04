Російські окупанти в результаті обстрілів влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв'язалося з представниками української влади після обстрілу Запорізької атомної електростанції російськими окупантами.

Там заявили, що вони в курсі ситуації, що склалася на Запорізькій АЕС.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення про обстріли Запорізької атомної електростанції (АЕС), зв'язалося з українською владою з приводу ситуації", - сказано в повідомленні.

Також там повідомили, що Україна запевнила, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не торкнулася важливого (основного) обладнання.

Нагадаємо, що російські окупанти внаслідок обстрілів влучили вже в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, адже їх розстрілюють впритул.

У Міністерстві закордонних справ України попереджають вибух на Запорізькій АЕС, який може статися через пожежу від обстрілів російських військ, буде в 10 разів могутніше аварії на Чорнобильській АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: