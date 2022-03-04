Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв'язалося з представниками української влади після обстрілу Запорізької атомної електростанції російськими окупантами.
Там заявили, що вони в курсі ситуації, що склалася на Запорізькій АЕС.
"МАГАТЕ відомо про повідомлення про обстріли Запорізької атомної електростанції (АЕС), зв'язалося з українською владою з приводу ситуації", - сказано в повідомленні.
Також там повідомили, що Україна запевнила, що пожежа на майданчику Запорізької атомної електростанції не торкнулася важливого (основного) обладнання.
Нагадаємо, що російські окупанти внаслідок обстрілів влучили вже в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, адже їх розстрілюють впритул.
У Міністерстві закордонних справ України попереджають вибух на Запорізькій АЕС, який може статися через пожежу від обстрілів російських військ, буде в 10 разів могутніше аварії на Чорнобильській АЕС.