Ремонтні служби вже працюють над поновленням водопостачання.

Російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Відомо, що три громади залишилися без води, один район - без світла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ввечері війська РФ вдарили по Нікопольському району. Пошкоджена лінія електропередач", - написав він.

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Також Лукашук повідомив, що через обстріли Марганецька (м. Марганець), Томаківська та Мирівська громади залишились без води.

"Ремонтні служби вже працюють над поновленням водопостачання. Постраждалих немає", - зазначив він.

Лукашук, посилаючись на ОК "Південь", додав, що від початку доби по Нікополю було випущено щонайменше 20 реактивних снарядів та 10 артилерійських, калібру 152 мм, а по Червоногригорівській та Марганецькій громадах - понад два десятки реактивних і ще стільки ж крупнокаліберних снарядів.

"В інших районах день минув з тривогами, але, на щастя, без обстрілів", - зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Фейгін зробив несподіваний прогноз щодо війни в Україні.

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