Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.
Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.
"Я хотів би підкреслити, що тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", – сказав Єнін.
Він зазначив, що важливо вберегти дітей від зайвого інтересу до небезпечних предметів.
"Особливу увагу просив би приділити дітям. Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів може коштувати життя", – акцентував Єнін.
Як повідомляв УНІАН, українські прокурори мають докази застосування окупантами заборонених касетних снарядів на Херсонщині та в Одеській області. Доказів застосування такого озброєння в Києві поки немає.
Разом з тим, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова заявила, що російські окупанти почали мінувати територію України залповими дистанційними системами.