Поки українська сторона не має доказів того, що ворог використав касетні боєприпаси в Києві, зазначила генпрокурор.

Прокурори мають докази застосування окупантами касетних снарядів на Херсонщині та Одещині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, наразі доказів застосування такого озброєння у Києві прокурори ще не мають.

"Але, що стосується інших регіонів, то ми маємо докази. Ми маємо докази в Одеській області, в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні снаряди. По Києву ми працюємо", - сказала генпрокурор.

Вона додала, що у ЗМІ прокурори бачать інформацію про застосування й іншої забороненої зброї в різних регіонах країни.

"Але необхідно мати й докази, зокрема, уламки таких снарядів, аналіз ґрунту тощо", - додала Венедіктова.

Чиновниця також розповіла про складнощі у розслідуванні справ про скоєння російськими військовими зґвалтувань на тимчасово окупованих територіях України.

"Зґвалтування - це приватне обвинувачення, і ми мусимо мати від жертви заяву", - зазначила генпрокурор.

За її словами, наразі є зареєстровані справи за фактами скоєння таких злочинів, але справа із конкретною жертвою та підозрюваним лише одна.

"Адже людину треба "офізичити", треба розуміти, хто це. Підозра вручається не просто якомусь військовому країни агресора, а конкретній людині з прізвищем, ім’ям та по-батькові. Крім того, необхідно провести процесуально-слідчі дії, і у нас має бути доступ і до жертви, і до інших можливостей збору доказів", - пояснила Венедіктова.

Вона додала, що на час війни ОГПУ дуже б допомогло відновлення військових прокурорів, адже наразі прокурори є цивільними, і їх не допускають для збору доказів до місць, де ще точаться бої.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну. Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Маріуполь, Чернігів і Херсон.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що станом на ранок 28 березня стало відомо про загибель 143 дітей.

Довідка УНІАН. Касетні засоби ураження (касетні боєприпаси чи бомби) - це засоби ураження, які є різновидом контейнера, у якому є від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів. Ці бойові елементи розкидаються над поверхнею землі на вказаній висоті, пише "Вікіпедія".

У Дубліні у 2008 році під час міжнародної конференції було досягнуто домовленості про заборону використання касетних боєприпасів.

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