Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі.

Ворог вдається до злочинних способів ураження цивільних громадян та здійснює мінування території України залповими дистанційними системами.

Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в своєму Telegram-каналі.

На Харківщині рашистські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".

Така система призначена для створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Машина працює на кшталт реактивної системи залпового вогню, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу.

Фактично ворог може за дуже короткий термін замінувати значні площі. Російські бойовики здійснюють мінування неконтрольовано та незалежно від місця чи території здійснення бойових дій, що становить велику небезпеку передусім для мирного населення.

Денісова зазначила, що такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Закликаю міжнародну відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку РФ", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, реактивна артилерія окупанта обстріляла позиції 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади касетними системами залпового вогню.