На Донбасі - нове загострення, бойовики посилили обстріли / фото Oleksandr Makhov

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі ввечері в четвер загинув український військовий. Ця втрата стала другою з початку доби 11 лютого.

Як повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook, о 20:45 бойовики вкотре порушили встановлене перемир'я та обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новомихайлівки. 

"Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь. Командування ОТУ висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, на місці події наразі працюють посадовці бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Загострення на Донбасі: що було раніше

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Автор: Юрій Годован