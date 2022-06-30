26 лютого чоловік порушив закони та звичаї війни.

Російський окупант визнав провину в обстрілі житлової багатоповерхівки в Чернігові. 26 лютого чоловік порушив закони та звичаї війни. Він стріляв по будинку з танку.

30 червня Деснянський районний суд Чернігова розпочав слухання справи російського танкіста, його звати Михайло Куліков, повідомляє DW.

Так, 31-річний оператор-навідник 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ Михайло Куліков, обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни. 26 лютого 2022 року він обстріляв з танка Т-72б у житлову багатоповерхівку на околиці Чернігова.

За словами прокурора Артема Дикого, колонна ворожої техніки, в складі якої перебував і Куліков, вранці 24 лютого здійснила вторгнення в Україну через Білорусь. Окупанти в'їхали до нашої країни в районі села Сеньківка на Чернігівщині.

Колона окупантів на військовій техніці рушила до Чернігова. Вже 26 лютого рашисти проводили бої на околицях міста. У той день танкіст Куліков, як повідомляє слідство, отримав наказ від свого командира Леоніда Щьоткіна. Він сказав, аби військовий обстріляв новозбудований багатоповерховий будинок.

Куліков не став відмовлятися та здійснив наказ. Він зруйнував дві квартири пострілом снаряда 125-мм калібру. Вибуховою хвилею у будинку пошкодило вікна. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Слідство оцінило завдані танкістом-росіянином збитки майже в один мільйон гривень.

Після цього танк Кулікова та його командира підбили. Окупанти намагалися сховатися, проте їх затримали захисники України. На початку судового засідання танкіст визнавав свою провину, що може вплинути на його майбутній приговор. За визнання провини окупант може отримати пом'якшене покарання - від 8 до 12 років тюрми.

"Втім, суддя Микола Кузюра все одно вирішив розглядати обвинувачення проти російського солдата за повною процедурою. 30 червня він вислухав свідків обвинувачення: ніхто з них не бачив пострілу по багатоповерхівці на власні очі", - передає DW.

Виявилося, що мешканка міста бачила окупантів, коли ховалася від обстрілів. Жінка пригадує, що двоє чоловіків направили на неї пістолет. Вона злякалася, закрила невідомих у сараї та зателефонувала українським військовим. Незабаром окупантів забрали. Проте нині жінка не може впізнати в Кулікові одного з чоловіків, які направляли на неї зброю.

Судове слухання, як повідомляє видання, затягується. Річ у тому, що 30 червня суддя планував вивчити речові докази злочину та провести слухання. Експерти мали б оцінити події 26 лютого та вчинок окупанта. Проте вони не з'явилися на слуханні, тому суддя оголосив перерву. Наступне засідання заплановане на 19 липня.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що встановлено особи двох російських командирів, які наказували розстрілювати українців.

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