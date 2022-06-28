Йдеться про командира батальйону майора Максима Краснощокова та заступника командира роти майора Олександра Васильєва.

Служба безпеки України встановила особи двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині.

Як повідомляє прес-служба СБУ, йдеться про командира батальйону майора Максима Краснощокова та заступника командира роти майора Олександра Васильєва.

"Вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині. Загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони.

Зрештою, вони віддали підлеглим наказ - розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ – оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.

Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.

Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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